Ніколи не кладіть гроші у ці місця. Грабіжники знають ці схованки!

Де не можна ховати гроші вдома?

Під матрацом

Під матрацом, мабуть, найневідповідніше місце для того, щоб сховати гроші чи інші цінності. Це класика, тому багато людей використовують його, однак саме з цієї причини це може бути одним із перших місць, де злодій шукатиме гроші.

Каструля в кухонній шафі

Це одне із найпоширеніших місць, де ховають гроші у квартирі, тому злодії добираються туди першими. Багато людей старанно кладуть у банки свої заощадження, впевнені, що вони там у безпеці, але це не так. Форми для печива також є надто очевидною схованкою.

Гардеробна шафа

Ще одне місце, яке часто обшукують злодії при пограбуванні – шафа або тумба для одягу. Справді, хоч ми думаємо, що це безпечне місце для збереження наших цінностей, це одне з перших місць, яке перевіряють злодії.

Книги

Грабіжники добре знають це місце, тому першими перетрушують саме книжки.

Вази

Ніколи не кладіть гроші у вази, злодії подивляться це місце одним із перших. Мало того, ви можете забути про схованку і випадково налити туди воду.

Як безпечно сховати вдома гроші?

Якщо ви не бажаєте зберігати їх на банківському рахунку, є кілька місць, де ви можете безпечно сховати свої гроші. Варто купити додому сейф, код якого не буде легко доступний. Ви можете розмістити там кілька цінних речей, а також свої гроші. Вони завжди будуть у безпеці навіть у разі крадіжки зі зломом!

Якщо у вас немає сейфа вдома, покладіть гроші в ящик для інструментів. Це місце, куди грабіжники зовсім не заглядають.

Схованка, яка також є безпечною та надійною, це рулон туалетного паперу. Щоправда, не забудьте про це ви самі.