Ніколи не фарбуйте волосся у ці кольори, якщо не хочете виглядати старше

Вдало підібраний колір волосся може візуально вас омолодити. А от деякі відтінки навпаки - вони не те, що підкреслять ваш вік, а ще й додадуть зайвих років.
Про те, яких кольорів варто уникати при фарбуванні волосся, розповіла перукар-кольорист Ірина Моравська в Instagram.
Не використовуйте чорні кольори з синім пігментом. Жодну жінку такий колір ще не освіжив. Цей відтінок однозначно додасть вам пару років.
Для володарок довгого і кучерявого пористого волосся не рекомендую фарбуватися у холодні відтінки. Вони не будуть мати блиску на такій структурі волосся.
Холодні відтінки варто вибирати жінкам, у яких рівне гладке волосся. Особливо гарно вони виглядають при стрижках із чіткими лініями.
Не використовуйте відтінки кольору баклажана і вишня. Вони не личать чарівним леді, які не хочуть акцентувати на своєму віці.
"Зараз в моді натуральне сиве волосся. Але не варто спішити із таким вибором, на мою думку, це актуально для жінок 60+", - каже перукар.
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