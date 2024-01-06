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Ніколи не додавайте ополіскувач та кондиціонер у пральну машину і ось чому

Чому кондиціонери для прання небезпечні (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто пере речі виключено з ополіскувачами та кондиціонерами. Але хімік Сільвія Панек вважає, що це велика помилка. На її думку, полоскання з так званими пом'якшувачами та рідиною, яка надає речам приємний запах, може нашкодити як здоров'ю, так і вашій пральній машині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram-сторінки хіміка.

У чому небезпека кондиціонерів для прання

Подібні засоби обіцяють, що зроблять речі м'якими, свіжими та ароматними. Втім, хімік виступає проти кондиціонерів, адже вважає, що вони можуть викликати свербіж, проблеми зі шкірою на навіть головний біль.

За словами жінки, перед використанням ополіскувачів дуже важливо вивчати склад рідини у пляшці з гарною та барвистою етикеткою. Хімік наголошує, що виробники кондиціонерів не дарма попереджають (але роблять це маленьким шрифтом) про можливі алергічні реакції.

Як ополіскувач шкодить здоров'ю (фото: freepik.com)

Окрім цього, кондиціонери здатні псувати пральні машини. Рідина з хімікатами може залишатися всередині і "забиватися" у трубах. А це призводить до частих проблем зі зливом води й затхлого смороду з самої машинки.

"Нам не потрібні ополіскувачі, але якщо дуже захочете, ви можете зробити самостійно засоби, які не шкодять вашій шкірі та вашій пральній машині. Також вони також будуть набагато дешевшими", - заявила хімік-блогерка.

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