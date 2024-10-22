Ветеринари назвали список продуктів, які ніколи не можна давати собаці

Складаючи раціон вашого собаки, ви намагаєтеся дібрати найкращі продукти. Проте іноді те, що вам здається корисним або не надто шкідливим, може нести серйозну загрозу здоров’ю домашнього чотирилапого улюбленця.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться списком продуктів, які ніколи не можна давати собакам, на думку ветеринарів.

Авокадо

Ви можете бути переконані в тому, що авокадо цілком корисний продукт. Проте для вашого собаки воно принесе лише шкоду. Тому ніколи не давайте його улюбленцю.

Авокадо містить речовину, яка діє на собак, як отрута, а тому може викликати діарею чи блювоту. Загроза ще й полягає в тому, що від цього продукту в легенях тварини накопичується рідина, яка може призвести до ускладнення дихання.

Авокадо погано впливає на здоров'я вашого собаки (фото: Freepik)

Шоколад

Якщо ви фанат солодощів і шоколадні цукерки завжди є у вашому домі, ніколи не годуйте ними собаку. Найбільш токсичним є чорний шоколад, проте варто уникати усіх його видів.

Речовини, що містяться в шоколаді впливають на центральну нервову систему, шлунково-кишковий тракт та серце. Відповідно це викликає діарею, судоми та збите серцебиття. Собаки просто нездатні добре засвоювати шоколад, як люди. Тому не давайте їм цього продукту.

Виноград та родзинки

Ветеринари поки не можуть чітко визначити, яка речовина шкодить здоров’ю собаки, але точно впевнені, що отримана вона з винограду чи родзинок. Дослідження показує, що лише кілька шматочків цих продуктів можуть викликати ниркову недостатність у вашого улюбленця.

Отруєння виноградом чи родзинками може проявитися із втрати апетиту, млявості та зневоднення, а потім продовжитися прискореним серцебиттям, надмірною спрагою, болем в животі і комою. Тому задля безпеки свого чотирилапого не годуйте його сушеним чи свіжим виноградом.

Цибуля та часник

Вони стають найбільш токсичними у великій кількості, проте і в малій їх також не треба давати собакам. Цибуля та часник містять речовини, що можуть пошкодити еритроцити та викликати анемію у собак чи кішок.

Є породи собак менш чутливі до дії цих продуктів, а є з підвищеною чутливістю. Однак для будь-якої породи цибуля та часник вважаються небезпечними.

Сіль

Не додавайте в їжу вашого собаки сіль. Також не пригощайте його солоними чипсами чи іншими снеками. Адже надмірна кількість солі в організмі тварини призведе не лише до спраги, а й до отруєння іонами натрію.

Накопичення солі може викликати тремор та навіть кому у вашого домашнього улюбленця. Тому переконайтеся, що продукти, якими ви частуєте собаку, не солені.

Картопля

Насправді використання цього продукту в раціоні вашого собаки має кілька точок зору. Все залежить від того, в якому вигляді ви подасте картоплю.

Якщо вона буде звареною і не міститиме жодних добавок, то в невеликих кількостях вона безпечна. Проте сира картопля лише зашкодить тварині. Вона містить соланін, який небезпечний для собак.

Самопочуття вашого собаки погіршиться, якщо він з'їсть сиру картоплю (фото: Freepik)

Яйця

З цим продуктом також все залежить від подачі. Добре зварені яйця можуть стати хорошим частуванням для вашого чотирилапого. Проте сирі категорично заборонено давати собаці.

Ветеринари не вважають хорошою ідеєю додавати неприготовані яйця до харчування собаки. Ви ризикуєте отруїти свого пса такими бактеріями, як сальмонела чи кишкова паличка. Тому якщо годувати яйцями то лише вареними.

Дріжджове тісто

Якщо ви займаєтеся випічкою, обов’язково пильнуйте, щоб ваш песик не мав доступу до тіста, особливо якщо воно дріжджове. Річ у тім, що воно здатне набухати і підійматися, і саме це воно зробить у шлунку тварини.

Небезпечним тісто може бути й через те, що під час бродіння дріжджі виділяють незначний вміст алкоголю, який може спричинити отруєння. Тому не дозволяйте вашому улюбленцю пригощатися тістом.

Гриби

Іноді кажуть, що гриби можуть слугувати замінником м’яса, але точно не у випадку із собаками. Адже цей продукт містить токсини, що створюють небезпеку для здоров’я тварини.

Собака, який з’їв гриби, може отримати харчове отруєння, галюцинації та сильний біль у животі. І хоч куплені в магазині вимиті білі гриби частково можна давати собакам, проте ветеринари рекомендують обрати більш безпечні ласощі.

Не годуйте свого собаку грибами (фото: Freepik)

Жирне м’ясо

Зазвичай, м’ясо, яке споживаю люди, не смертельне для собак. Проте все ж його не рекомендовано давати тваринам.

Ветеринари запевняють, що жирне м’ясо викликає у собак проблеми з травленням, підшлунковою залозою та призводить до зниження апетиту. І навіть якщо вам здається, що трохи м’яса з вашого обіднього столу не зашкодить собаці, це зовсім не так.