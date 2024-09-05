Ніколи не даруйте це, щоб не накликати горе чи біду

Ножиці та ножі

Ніколи не даруйте гострі предмети, такі як ножі чи ножиці. Це вважається поганою прикметою не лише в Індії, а й у багатьох культурах світу. Вважається, що такі подарунки можуть зруйнувати стосунки або принести нещастя тому, хто їх отримав. Проте, якщо людина, яка приймає подарунок, віддасть символічну плату - це нейтралізує негативний ефект подарунка.

Опали

Опали - це красиві коштовні камені, але їх вважають одними з найбільш нещасливих. Не варто дарувати опали в будь-якій формі, за винятком випадків, коли людина народилася в жовтні, оскільки цей камінь є талісманом місяця. Також не радять обирати опал для обручки, оскільки цей камінь пов’язують із передчасним вдівством.

Хустка

Хустка вважається символом сліз, тому його не рекомендують дарувати, особливо закоханим. Вірять, що якщо чоловік подарує дівчині шовкову хустку, це може призвести до втрати почуттів.

Мило

Дарувати мило не рекомендують, оскільки вважається, що це може символізувати розрив дружніх стосунків. Такий подарунок асоціюється з тим, що дружба може "змитися" або погіршитися.

Взуття

Дарувати нову пару взуття вважається поганим знаком, оскільки це може символізувати, що одержувач піде від вас. Хоча деякі вважають, що взуття може навіть продовжити життя, загалом цей подарунок пов'язаний з негативними прикметами і вважається несприятливим.

Білі троянди

Білі троянди виглядають дуже красиво, але їх не рекомендують дарувати, бо вони асоціюються з похоронами. Такі квіти можуть символізувати сум або прощання, що робить їх не дуже хорошим вибором для подарунка.

Свічки

Свічки часто вважають поганим подарунком через забобони, які пов'язують їх із похоронами. Дарування свічок може сприйматися як привітання хвороб або небезпек. Це пов'язано з віруванням, що такі подарунки можуть передвіщати серйозні проблеми або важкі обставини в житті отримувача.

Шкатулки

Шкатулки також не є найкращим вибором для подарунка. Згідно з народними прикметами, отримання шкатулки може призвести до того, що людина почне приховувати свої думки, почуття та дії від дарувальника. Це символізує можливий розрив у відкритості та довірі між людьми.

Прикраси

Існує повір'я, що якщо подарована прикраса, таке як ланцюжок чи браслет, порветься або пошкодиться, це може спричинити сварки між людьми. Особливо це стосується випадків, коли подарунок робить кохана людина: втрати або деформація прикраси можуть попереджати про зраду. Щоб уникнути неприємних ситуацій і непорозумінь, краще уникати таких подарунків.