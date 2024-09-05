Никогда не дарите это, чтобы не навлечь горе или беду

Ножницы и ножи

Никогда не простите острые предметы, такие как ножи или ножницы. Это считается плохим признаком не только в Индии, но и во многих культурах мира. Считается, что такие подарки могут разрушить отношения или принести несчастье получившим их. Однако, если человек, принимающий подарок, отдаст символическую плату - это нейтрализует негативный эффект подарка.

Опалы

Опалы - это красивые драгоценные камни, но их считают одними из самых несчастливых. Не стоит дарить опалы в какой-либо форме, за исключением случаев, когда человек родился в октябре, поскольку этот камень является талисманом луны. Также не советуют выбирать опал для обручального кольца, поскольку этот камень связывают с преждевременным вдовством.

Платок

Платок считается символом слез, поэтому его не рекомендуют дарить, особенно влюбленным. Верят, что если мужчина подарит девушке шелковый платок, это может привести к потере чувств.

Мыло

Дарить мыло не рекомендуют, поскольку считается, что это может символизировать разрыв дружеских отношений. Такой подарок ассоциируется с тем, что дружба может "смыться" или ухудшиться.

Обувь

Дарить новую пару обуви считается плохим знаком, поскольку это может символизировать, что получатель уйдет от вас. Хотя некоторые считают, что обувь может даже продлить жизнь, в целом этот подарок связан с отрицательными приметами и считается неблагоприятным.

Белые розы

Белые розы выглядят очень красиво, но их не рекомендуют дарить, потому что они ассоциируются с похоронами. Такие цветы могут символизировать грусть или прощание, что делает их не очень хорошим выбором для подарка.

Свечи

Свечи часто считают плохим подарком из-за предрассудков, которые связывают их с похоронами. Дарение свечей может восприниматься как приветствие болезней или опасностей. Это связано с верованием, что такие подарки могут предвещать серьезные проблемы или трудные обстоятельства в жизни получателя.

Шкатулки

Шкатулки также не лучший выбор для подарка. Согласно народным приметам, получение шкатулки может привести к тому, что человек начнет скрывать свои мысли, чувства и действия от дарителя. Это символизирует возможный разрыв в открытости и доверии между людьми.

Украшения

Существует поверье, что если подаренное украшение, такое как цепочка или браслет, порвется или повредится, это может привести к ссорам между людьми. Особенно это касается случаев, когда подарок делает любимый человек: потери или деформация украшения могут предупреждать об измене. Чтобы избежать неприятных ситуаций и недоразумений, лучше избегать таких подарков.