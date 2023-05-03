Ніколи не чистьте ці поверхні лимонною кислотою, аби їх не зіпсувати

Лимонну кислоту у вигляді порошку часто використовують як засіб для прибирання. Хоча вона надзвичайно ефективна для видалення мильного нальоту, плям від жорсткої води та іржі, її слід обережно використовувати, оскільки вона може роз’їсти певні поверхні.

Чому не всі поверхні можна чистити лимонною кислотою

Лимонна кислота є чудовим варіантом для тих, хто хоче перейти на повністю природні засоби очищення. Вона нетоксична альтернатива відбілювача, добре видаляє вапняний наліт, знежирює та дезінфікує.

У поєднанні з іншими натуральними продуктами, такими як харчова сода вона стає цілком природним "супергероєм" світу прибирання.

"Однак, коли лимонна кислота вступає в контакт з певними поверхнями, це може спричинити погіршення та пошкодження", - каже експерт із прибирання Метью Гаррісон.

Які поверхні не можна чистити лимонною кислотою

Через корозійні властивості лимонної кислоти експерт радить уникати використання її для чищення натурального каменя та мармурових поверхонь.

"Ферменти в лимонній кислоті руйнують тонкий поверхневий шар цих матеріалів, повільно роз'їдаючи їх з часом. Також важливо уникати використання лимонної кислоти для очищення дерев’яної підлоги, меблів або будь-яких поверхонь, захищених воском або герметиком", - радить експерт.

Не варто чистити цим засобом дерев'яні стільниці. Кислота в порошку лимонної кислоти може призвести до руйнування захисного шару і зробити поверхню чутливою до подальших пошкоджень.

"Ще одна поверхня, якої слід уникати, коли йдеться про лимонну кислоту, - це електронні екрани. Вони мають захисний шар для запобігання розмазування та подряпин. Лимонна кислота може видалити цей шар, залишаючи екран телефону, телевізора, комп’ютера чи ноутбука чутливим до стирання", - каже Метью.

Що можна чистити лимонною кислотою

Лимонну кислоту варто використовувати для видалення накипу з приладів, а також використовувати її для чищення унітазів, плитки та для видалення плям з одягу.

Цей засіб можна використовувати як замінник оцту, якого також слід уникати на певних поверхнях.

"Уникайте використання оцту на гумових матеріалах, наприклад, усередині пральної машини. Він може зношувати гуму", - говорить Ендрю Бремлі, власник компанії з професійного прибирання.