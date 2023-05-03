Никогда не используйте лимонную кислоту для чистки этих поверхностей, чтобы их не испортить

Лимонную кислоту в виде порошка часто используют как средство для уборки. Хотя она очень эффективна для удаления мыльного налета, пятен от жесткой воды и ржавчины, ее следует осторожно использовать, поскольку она может разъесть определенные поверхности.

Почему не все поверхности можно чистить лимонной кислотой

Лимонная кислота является отличным вариантом для тех, кто хочет перейти на полностью естественные средства очищения. Она нетоксична альтернатива отбеливателю, хорошо удаляет известковый налет, обезжиривает и дезинфицирует.

В сочетании с другими натуральными продуктами, такими как пищевая сода, она становится вполне естественным "супергероем" мира уборки.

"Однако, когда лимонная кислота вступает в контакт с определенными поверхностями, это может повлечь за собой ухудшение и повреждение", - говорит эксперт по уборке Мэтью Гаррисон.

Какие поверхности нельзя чистить лимонной кислотой

Из-за коррозионных свойств лимонной кислоты эксперт советует избегать использования ее для чистки натурального камня и мраморных поверхностей.

"Ферменты в лимонной кислоте разрушают тонкий поверхностный слой этих материалов, медленно разъедая их со временем. Также важно избегать использования лимонной кислоты для очистки деревянных полов, мебели или любых поверхностей, защищенных воском или герметиком", - советует эксперт.

Не следует чистить этим средством деревянные столешницы. Кислота в порошке лимонной кислоты может привести к разрушению защитного слоя и сделать поверхность чувствительной к дальнейшим повреждениям.

"Еще одна поверхность, которой следует избегать, когда речь идет о лимонной кислоте, - это электронные экраны. Они имеют защитный слой для предотвращения размазывания и царапин. Лимонная кислота может удалить этот слой, оставляя экран телефона, телевизора, компьютера или ноутбука чувствительным к истиранию", - говорит Мэтью.

Что можно чистить лимонной кислотой

Лимонную кислоту следует использовать для удаления накипи из приборов, а также использовать для чистки унитазов, плитки и для удаления пятен с одежды.

Это средство можно использовать в качестве заменителя уксуса, которого следует избегать на определенных поверхностях.

"Избегайте использования уксуса на резиновых материалах, например, внутри стиральной машины. Он может изнашивать резину", - говорит Эндрю Бремли, владелец компании по профессиональной уборке.