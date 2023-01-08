Ніколи не бронюйте такі номери: комфорту ви там не отримаєте

Фахівець із туризму Саманта Браун розповіла у своєму блозі, що ніколи не зупиняється у номері, розміщеному біля ліфта. Під час руху ліфта між поверхами відтворюється багато тріску та шуму, які чути у номерах по сусідству.

"Моя кімната була на півдорозі коридором, і я все ще чула те, що мені здавалося птахом, який застряг усередині", - додала Браун.

Також експертці не подобається зупинятися в номерах, які знаходяться близько до автоматів, у тому числі й з льодом – він дуже шумить, коли туристи набирають собі лід.

З міркувань безпеки Саманта віддає перевагу номерам на верхніх поверхах, оскільки вважається, що чим ближче вікна номера до землі - тим більше шансів у злодіїв.

Таким же правилом користується й інший експерт – колишній військовий, а нині експерт із ризику подорожей Ллойд Фіґґінс.

Він стверджує, що найкращий вибір – це третій поверх готелю. І тому є дві причини, які обидві пов'язані з безпекою.

"Коли ви приїжджаєте до готелю, ви знаходитесь в незнайомій обстановці, яка, на вашу думку, є безпечною. Проблема в тому, що якби спрацювала пожежна сигналізація, що робити далі? Чи знаєте ви, де пожежний вихід? Як ми добираємося до нього та чи приведе нас це до безпеки? Він заблокований чи закритий?" - Розповів експерт в одному з інтерв'ю.

Фіггінгс зазначає, що потрібно при заселенні пройти маршрутом пожежних сходів, вважаючи кількість дверей між вашим номером і пожежним виходом.

"Переконайтеся, що ви забронювали номер між другим і четвертим поверхом готелю, тому що пожежні сходи рідко піднімаються вище за четвертий поверх. А поверхи нижче часто стають мішенню для грабіжників", - пояснив Ллойд.