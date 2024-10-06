Ніколас Карма заявив про напад з пістолетом: в ТЦК відреагували

Зі слів Істоміна, 5 жовтня Олександр Логвиненко проводив час у місті разом з родиною.

"Він помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу, він також вирішив підійти та задати два простих питання - ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є", - розповів речник Полтавського обласного ТЦК.

"Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу", - повідомив він.

Скріншот

Також чоловік каже, що на відео видно, що у представника ТЦК не було пістолета. Предмет, який мав вигляд пістолета, опинився в іншої людини, яка з'явилася в кадрі вже після того, як до офіцера ЗСУ було застосовано силу.

"Правоохоронці вже перевірили цей предмет - це не був бойовий пістолет і загрози життю та здров’ю блогеру не було взагалі", - додав Роман.

Як повідомив представник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб Суспільному, Ніколас Карма не звертався до поліції. Слідчі зареєстрували відео, опубліковане блогером на його сторінці.

Наразі правоохоронні органи проводять перевірку всіх причетних до інциденту, і після завершення цієї перевірки буде ухвалено відповідне рішення.

Що передувало скандалу

Ніколас Карма повідомив про напад на нього під час зйомок у Полтаві 5 жовтня. За його словами, під час конфлікту невідомий приставив пістолет до його шиї. Крім того, цей чоловік погрожував і свідкам інциденту, однак, на щастя, все обійшлося без серйозних наслідків.