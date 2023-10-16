Ніколас Карма розсекретив вартість образу співачки Fiïnka, яка є гуцульською душею України

Скільки коштує Look Fiïnka

Ніколас доволі часто питається у перехожих, в яких брендах вони одягнені, який стилю полюбляють та скільки коштують їхні вбрання. Серед цих перехожих вулицями Львова, Карма часто натрапляє на зірок.

І цього разу в об’єктив блогера потрапила співачка Fiïnka, яка ввечері гуляла з друзями та щиро зраділа зустрічі з Ніколасом. Дівчина зауважила, що довго чекала на цю зустріч і готувалася до неї, оскільки Карма бере інтерв’ю виключно у Львові.

Щоправда, співачка не дуже серйозно поставилась до відповідей і захотіла назвати ціни "дорожче", аби всі подумали, що її образ дійсно дуже дорогий.

Виходячи зі слів артистки, загальна вартість її образу складає - 587 083 гривень

За словами співачки її штани вартують 16 тисяч доларів, що на гривні виходить - 582 083

А от кросівки у Fiïnka від бренду Reebok - вартістю приблизно 5 тисяч гривень.

Також дівчина була одягнена у світшот темно-бежевого кольору, але його вартість вона називати не стала і просто запропонувала Ніколасу заспівати і потанцювати на камеру. Звісно, це увійшло у випуск блогера і хоч він вийшов не дуже інформативним, проте веселим та живим.

Стиль Fiïnka

Якщо подивитися профіль співачки в Instagram, можна сказати, що вона полюбляє простий повсякденний стиль. Тобто, це джинси, вільні брюки, футболки, кросівки, світшоти.

Скільки коштує образ Fiïnka (фото: instagram.com/fiinka_official)

Але якщо брати до уваги сценічні образи, тут вже видно, наскільки сильно дівчина віддає перевагу народному українському стилю, який відображує творчість та походження Fiïnkа.