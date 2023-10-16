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Николас Карма рассекретил стоимость образа певицы Fiïnka, которая является гуцульской душой Украины

Николас Карма узнал стоимость образа Fiïnka (фото: instagram.com/fiinka_official)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - единственный украинский блоггер, который не боится спрашивать у звезд о потраченных деньгах на одежду. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где артисты и знаменитости охотно делятся информацией.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на пост Николаса Кармы в Instagram, рассказывает, какая стоимость образа певицы, которую называют гуцульской душой украины Fiïnka.

Сколько стоит Look Fiïnka

Николас довольно часто спрашивает прохожих, в какие бренды они одеты, какой стиля любят и сколько стоят их наряды. Среди этих прохожих улицами Львова, Карма часто встречает звезд.

И в этот раз в объектив блоггера попала певица Fiïnka, которая вечером гуляла с друзьями и искренне обрадовалась встрече с Николасом. Девушка подметила, что долго ждала этой встречи и готовилась к ней, поскольку Карма берет интервью исключительно во Львове.

Правда, певица не очень серьезно отнеслась к ответам и захотела назвать цены "подороже", чтобы все подумали, что ее образ действительно очень дорог.

Исходя из слов артистки, общая стоимость ее образа составляет - 587 083 гривен

  • По словам певицы, ее штаны стоят 16 тысяч долларов, что на гривны получается - 582 083.
  • А вот кроссовки у Fiïnka от бренда Reebok - стоимостью примерно 5 тысяч гривен.

Также девушка была одета в свитшот темно-бежевого цвета, но его стоимость она называть не стала и просто предложила Николасу спеть и потанцевать на камеру. Конечно, это вошло в выпуск блоггера и хотя он получился не очень информативным, зато веселым и живым.

Стиль Fiïnka

Если посмотреть профиль певицы в Instagram, то можно сказать, что она любит простой повседневный стиль. То есть это джинсы, свободные брюки, футболки, кроссовки, свитшоты.

Сколько стоит образ Fiïnka (фото: instagram.com/fiinka_official)

Но если брать во внимание сценические образы, здесь уже видно, насколько сильно девушка предпочитает народный украинский стиль, отражающий творчество и происхождение Fiïnkа.

Ранее мы рассказывали о том, что Николас Карма рассекретил стоимость образа блоггера и бизнесвумена Милы Бараевой.

А также писали о том, что Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee.

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