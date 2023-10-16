Николас Карма рассекретил стоимость образа певицы Fiïnka, которая является гуцульской душой Украины

Николас Карма - единственный украинский блоггер, который не боится спрашивать у звезд о потраченных деньгах на одежду. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где артисты и знаменитости охотно делятся информацией.
РБК-Украина (проект Styler), опираясь на пост Николаса Кармы в Instagram, рассказывает, какая стоимость образа певицы, которую называют гуцульской душой украины Fiïnka.
Николас довольно часто спрашивает прохожих, в какие бренды они одеты, какой стиля любят и сколько стоят их наряды. Среди этих прохожих улицами Львова, Карма часто встречает звезд.
И в этот раз в объектив блоггера попала певица Fiïnka, которая вечером гуляла с друзьями и искренне обрадовалась встрече с Николасом. Девушка подметила, что долго ждала этой встречи и готовилась к ней, поскольку Карма берет интервью исключительно во Львове.
Правда, певица не очень серьезно отнеслась к ответам и захотела назвать цены "подороже", чтобы все подумали, что ее образ действительно очень дорог.
Исходя из слов артистки, общая стоимость ее образа составляет - 587 083 гривен
Также девушка была одета в свитшот темно-бежевого цвета, но его стоимость она называть не стала и просто предложила Николасу спеть и потанцевать на камеру. Конечно, это вошло в выпуск блоггера и хотя он получился не очень информативным, зато веселым и живым.
Если посмотреть профиль певицы в Instagram, то можно сказать, что она любит простой повседневный стиль. То есть это джинсы, свободные брюки, футболки, кроссовки, свитшоты.
Сколько стоит образ Fiïnka (фото: instagram.com/fiinka_official)
Но если брать во внимание сценические образы, здесь уже видно, насколько сильно девушка предпочитает народный украинский стиль, отражающий творчество и происхождение Fiïnkа.
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