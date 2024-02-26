UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера "Галицька діва"

Андрій Черепущак (фото: instagram.com/cherepushchak_andriy)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - досить відомий блогер який дуже любить дізнаватися у зірок про вартість їхніх образів. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки діляться потрібною для блогу інформацією.

Про те, скільки коштує образ блогера "Галицька діва", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look "Галицької діви"

Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він тихенько та неочікувано підкрадається з камерою до перехожих та  дізнається скільки коштує образ людей. Напрочуд, всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив відомий блогер та ведучий Андрій Черепущак, більш відомий, як "Галицька діва". Чоловік залюбки поспілкувався з Ніколасом. Щоправда, цього разу Карма сам приїхав до Києва та зустрів свого колегу. 

  • пальто у клітинку - 3 тисячі гривень 
  • широкі джинси також коштують - 3 тисячі гривень 
  • светрик від бренду Asos - 1 тисяча 300 гривень 
  • кросівки - коштують 4 тисячі гривень 
  • рюкзак від відомого бренду Tommy Hilfiger - вартує 5 тисяч гривень 

Стиль Андрія Черепущака 

Оскільки Андрій є досить епатажним чоловіком, завдяки своєму образу, який він демонструє в Instagram-блозі, він слідкує за останніми трендами у моді та одягається дуже стильно. 

Блогер полюбляє вільні речі, світшоти, светри, широкі джинси та брюки, довгі пальта або ж дуті курточки та пуховики. 

Його стиль є дуже сучасним та трендовим, саме тому він часто рекламує різні бренди у своєму профілі. Іноді Андрій може одягнутися й більш класично, тобто, це костюми, сорочки, класичні штани та туфлі. І цей стиль також дуже личить чоловікові, оскільки він підлаштовує кожну річ під себе та свою унікальність.

Стиль Андрія Черепущака (фото: cherepushchak_andriy)

Читайте РБК-Україна в Google News
блоггерМодні тренди