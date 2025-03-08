Ніколас Карма розсекретив вартість "луку" народної артистки України

Популярний український блогер Ніколас Карма дізнався вартість образу співачки, народної артистки України Оксани Пекун, яка приїхала до Львова напередодні свого концерту.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост блогера в Instagram.
Артистка, знайома багатьом завдяки хіту "Я така ще молода", з'явилася в кадрі з синьою валізою на коліщатках.
Вона була одягнена в чорні штани, светр світло-персикового відтінку і чорне стьобане пальто. Завершити свій образ співачка вирішила яскравою хустинкою з принтом на шиї та сумочкою крос-боді.
"Валіза - на розпродажі 1500 гривень. Пальто - десь 3000 гривень", - зазначила Пекун.
Потім вона розповіла, що сумку крос-боді, яку народна артистка носить через плече, подарувала їй донька.
"Сумку мені подарувала донька, вона її купила приблизно за 1500 гривень", - зазначила Оксана Пекун.
Також вона продемонструвала взуття - черевики зі шнурівкою спереду на масивній підошві.
"Взуття - це Guess, приблизно 100 доларів, ну може, 100 євро", - розповіла співачка.
Потім артистка заспівала наживо з Ніколасом Кармою, а також анонсувала свій концерт у Львові 13 березня.
Фоловери популярного блогера одразу ж взялися коментувати його публікацію:
Оксана Пекун (фото: instagram.com/oksana_pekun)
Нагадаємо, Оксана Пекун - українська естрадна співачка і телеведуча. Народна артистка України (2011). З 2008 по 2018 рік - музична керівниця та ведуча програми "Фольк-music" на телеканалі UA: Перший.
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