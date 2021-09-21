ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Николаевом приостановили работу гимназии из-за инфекции у детей: пили воду из источника

Новина українською →
Новая Одесса, Вторник 21 сентября 2021 19:48
Под Николаевом приостановили работу гимназии из-за инфекции у детей: пили воду из источника Дети отравились родниковой водой под Николаевом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

На окраине города Новая Одесса в Николаевской области ученики и учителя местной гимназии во время традиционного празднования Дня здоровья употребляли воду из природного источника. Однако, видимо, она стала причиной заражения ротавирусной инфекцией 13 детей.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Так, в общем в празднике, 14 сентября, участвовали 158 детей и 14 учителей. Важно, что дети и учителя употребляли воду из источника, а питались они отдельно, ведь каждый брал еду с собой сам.

Признаков заболевания

После первых признаков заболевания (повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота, понос) гимназистов было направлено за медицинской помощью к семейным врачам.

Сейчас общее число заболевших составляет 13 человек, большинство из них госпитализированы в инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы. Также проведены соответствующие тесты, которые подтвердили ротавирусную инфекцию.

Кроме того, обучение в гимназии приостановили 17 сентября.

"Составлен перечень лиц, принимавших участие в праздновании, передан в лечебную сеть для установления за ними медико-санитарного наблюдения", - говорят медики.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области массовое отравление в школе. Проводится расследование.

Также мы писали, что Комаровский предупредил об опасном для ребенка вещество в вашем доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
инфекция
LITE
Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш
Никита Добрынин показал подросшего сыночка: поклонники обсуждают, на кого похож малыш