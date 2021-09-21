Під Миколаєвом призупинили роботу гімназії через інфекцію у дітей: пили воду з джерела

На околиці міста Нова Одеса у Миколаївській області учні та вчителі місцевої гімназії під час традиційного святкування Дня здоров’я вживали воду із природного джерела. Однак, мабуть, вона стала причиною зараження ротавірусною інфекцією 13 дітей.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Так, в загальному у святі, 14 вересня, брали участь 158 дітей та 14 вчителів. Важливо, що діти та вчителі вживали воду з джерела, а харчувались вони окремо, адже кожен брав їжу із собою сам.

Ознак захворювання

Після перших ознак захворювання (підвищення температури тіла, багаторазовий рідкий стілець, блювання, пронос) гімназистів було направлено за медичною допомогою до сімейних лікарів.

Наразі загальна кількість хворих становить 13 осіб, більшість з них госпіталізовано до інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні. Також проведені відповідні тести, які підтвердили ротавірусну інфекцію.

Окрім того, навчання у гімназії тимчасово призупинили 17 вересня.

"Складено перелік осіб, які брали участь у святкуванні, передано до лікувальної мережі для встановлення за ними медико-санітарного спостереження", - кажуть медики.