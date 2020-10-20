Под Николаевом "малолетки" забили мужчину насмерть прямо на центральном стадионе

В городе Новый Буг Николаевской области двое подростков забили до смерти мужчину прямо на центральном стадионе. Жестоко избитого человека нашел охранник, вызвал медиков, но помочь они не смогли.

Кто эти малолетние неадекваты, и почему случилась трагедия, говорится в сюжете ТСН.

Охранник услышал крики и прибежал на стадион, но там уже никого не было, кроме жертвы. Медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма потерпевшего.

Погибшему Александру Павленко было всего 32 года, он работал строителем. Той ночью он вышел в магазин за сигаретами, но домой не вернулся.

Полиция быстро задержала подростков - они - воспитанники одного ПТУ, им 16 и 17 лет. Правоохранители говорят, что конфликт могло спровоцировать употребление алкоголя в большом количестве.

"Они обратились к нему с просьбой закурить. Он им дал по сигарете. Я так понял, им показалось мало, они начали его задевать, толкать", - рассказывает друг погибшего.

Далее Александр несколько раз пытался сбежать от агрессивных подростков. В последний раз он добежал до стадиона и пытался там спрятаться. Друзья подозревают, что нападающих было больше.

Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения.

Под Николаевом подростки убили мужчину (видео: ТСН)

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