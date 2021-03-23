UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Николаевом депутат подстрелил местного жителя из-за спиленного дерева

Автор: Владимир Костырин

Под Николаевом депутат во время конфликта с четырьмя мужчинами выстелил из травматического пистолета в одного из них, в результате чего пострадавший получил огнестрельное ранения ноги.

Об этом 23 марта передали в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.

Инцидент произошел около поселка Бандурка Первомайского района недалеко от железнодорожного переезда вчера вечером.

Причиной ссоры 46-летнего депутата одной из объединенных территориальных громад с местными жителями стало его замечание из-за спиленного дерева.

"Во время потасовки, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин", - рассказали правоохранители.

44-летнему жителю района с простреленной ногой оказали медицинскую помощь.

По факту ЧП полиция проводит досудебное расследование. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Пистолет уже изъяли.

Отмечается, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что под Киевом депутат "защищал" свой ставок от детей, и разборки политика с родителями подростка закончились дракой и стрельбой.

Также мы писали о том, что в сентябре под Винницей подрались кандидаты в депутаты, и конфликт закончился разбитой головой и стрельбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Николаевская областьдепутатыпистолетинцидентСтрельба
Читайте также
В центре Запорожья пьяный мужчина устроил стрельбу. Его задержали
Банда львовских малолеток стреляла в детей прямо на игровой площадке: "шайка мутантов"
Прогноз погоды