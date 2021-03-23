Під Миколаєвом депутат підстрелив місцевого жителя через спиляне дерево

Інцидент стався біля селища Бандурка Первомайського району недалеко від залізничного переїзду вчора ввечері.

Причиною сварки 46-річного депутата однієї з об'єднаних територіальних громад з місцевими жителями стало його зауваження через спиляне дерево.

"Під час бійки, захищаючись, громадянин дістав пістолет травматичної дії та вистрілив, влучивши в одного з чоловіків", - розповіли правоохоронці.

44-річному жителю району з простреленою ногою була надана медична допомога.

За фактом НП поліція проводить досудове розслідування. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Пістолет вже вилучили.

Зазначається, що у справі призначена судово-медична експертиза. Очікується висновків фахівців, за результатами яких будуть прийматися подальші процесуальні рішення.