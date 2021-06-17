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Под Николаевом 2-летняя девочка вылила на себя кипяток: мать решила не лечить ребенка

Автор: Людмила Жукова

Под Николаевом двухлетняя девочка вылила случайно за обедом на себя кипяток. Мать ребенка, несмотря на ожоги грудной клетки у ребенка, просто игнорировала оказание медицинской помощи.

Об этом сообщается на странице в Facebook Нацполиции Николаевской области.

К полицейскому офицера Александровской общины обратились неравнодушные местные жители и сообщили, что в селе Трикраты 2-летняя девочка во время обеда вылила на себя кипяток и получила ожоги грудной клетки, а мать ребенка не хочет лечить ожоги малышки.

Полицейский вместе с работниками службы по делам детей пришли домой к семье. Мать девочки рассказала, что дочь вылила на себя только что налитый в кружку чай.

Офицер общины вызвал скорую, врачи которой оказали первую помощь ребенку, и госпитализировали девочку в больницу, где диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени.

Отметим, что горе-матери за невыполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребенком полицейский составил административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Напомним, что под Одессой халатность родителей привела к смерти дочери от болезни, а сын отстал в развитии.

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