Под Николаевом 2-летняя девочка вылила на себя кипяток: мать решила не лечить ребенка
Под Николаевом двухлетняя девочка вылила случайно за обедом на себя кипяток. Мать ребенка, несмотря на ожоги грудной клетки у ребенка, просто игнорировала оказание медицинской помощи.
Об этом сообщается на странице в Facebook Нацполиции Николаевской области.
К полицейскому офицера Александровской общины обратились неравнодушные местные жители и сообщили, что в селе Трикраты 2-летняя девочка во время обеда вылила на себя кипяток и получила ожоги грудной клетки, а мать ребенка не хочет лечить ожоги малышки.
Полицейский вместе с работниками службы по делам детей пришли домой к семье. Мать девочки рассказала, что дочь вылила на себя только что налитый в кружку чай.
Офицер общины вызвал скорую, врачи которой оказали первую помощь ребенку, и госпитализировали девочку в больницу, где диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени.
Отметим, что горе-матери за невыполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребенком полицейский составил административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП.
Напомним, что под Одессой халатность родителей привела к смерти дочери от болезни, а сын отстал в развитии.