Під Миколаєвом 2-річна дівчинка вилила на себе окріп: мати вирішила не лікувати дитину

Під Миколаєвом дворічна дівчинка вилила випадково за обідом на себе окріп. Мати дитини, незважаючи на опіки грудної клітини у дитини, просто ігнорувала надання медичної допомоги.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Нацполіції Миколаївської області.

До поліцейського офіцера Олександрівської громади звернулися небайдужі місцеві жителі і повідомили, що в селі Трикрати 2-річна дівчинка під час обіду вилила на себе окріп і отримала опіки грудної клітини, а мати дитини не хоче лікувати опіки малятка.

Поліцейський разом з працівниками служби у справах дітей прийшли додому до сім'ї. Мати дівчинки розповіла, що дочка вилила на себе тільки що налитий в кухоль чай.

Офіцер громади викликав швидку, лікарі якої надали першу допомогу дитині, та госпіталізували дівчинку до лікарні, де діагностували термічний опік грудної клітини 1-2 ступеня.

Зазначимо, що горе-матері за невиконання своїх батьківських обов'язків по догляду за дитиною поліцейський склав адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП.