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Під Миколаєвом 2-річна дівчинка вилила на себе окріп: мати вирішила не лікувати дитину

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Вознесенськ, Четвер 17 червня 2021 12:26
Під Миколаєвом 2-річна дівчинка вилила на себе окріп: мати вирішила не лікувати дитину Горе-мати не лікувала дитину від опіків (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під Миколаєвом дворічна дівчинка вилила випадково за обідом на себе окріп. Мати дитини, незважаючи на опіки грудної клітини у дитини, просто ігнорувала надання медичної допомоги.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Нацполіції Миколаївської області.

До поліцейського офіцера Олександрівської громади звернулися небайдужі місцеві жителі і повідомили, що в селі Трикрати 2-річна дівчинка під час обіду вилила на себе окріп і отримала опіки грудної клітини, а мати дитини не хоче лікувати опіки малятка.

Поліцейський разом з працівниками служби у справах дітей прийшли додому до сім'ї. Мати дівчинки розповіла, що дочка вилила на себе тільки що налитий в кухоль чай.

Під Миколаєвом 2-річна дівчинка вилила на себе окріп: мати вирішила не лікувати дитинуОфіцер громади викликав швидку, лікарі якої надали першу допомогу дитині, та госпіталізували дівчинку до лікарні, де діагностували термічний опік грудної клітини 1-2 ступеня.

Зазначимо, що горе-матері за невиконання своїх батьківських обов'язків по догляду за дитиною поліцейський склав адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП.

Нагадаємо, що під Одесою недбалість батьків призвела до смерті дочки від хвороби, а син відстав у розвитку.

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