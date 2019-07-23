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В Николаеве военный занимался разбоем: налетчик на мопеде грабил женщин (видео)

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 21:32
В Николаеве военный занимался разбоем: налетчик на мопеде грабил женщин (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Военный-разбойник совершил серию нападений

Военный занимался разбоем в Николаеве и грабил женщин, подъезжая к ним на мопеде и угрожая пистолетом. Преступника задержали практически "на горячем", 22 июля он не смог скрыться от полиции сразу после очередного нападения. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

24-летний военнослужащий одевал балаклаву, которая скрывала лицо, и за рулем мопеда совершал грабежи. Затем злоумышленник просто возвращался в свою военную часть.

В Николаеве военный занимался разбоем: налетчик на мопеде грабил женщин (видео)

Фото: mk.npu.gov.ua

Во время последнего своего "рейда" молодой человек ограбил девушку и забрал у нее сумочку, но далеко уехать он не смог - разбойника догнали правоохранители и отвезли в участок.

В Николаеве военный занимался разбоем: налетчик на мопеде грабил женщин (видео)

Фото: mk.npu.gov.ua

Было открыто уголовное производство за разбой, совершенный лицом, ранее совершившим такое преступление.

Теперь преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Парню уже объявили о подозрении, и в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. 

В Николаеве военный занимался разбоем: налетчик на мопеде грабил женщин (видео)

Фото: mk.npu.gov.ua

Сейчас полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям. Досудебное следствие продолжается. 

В какой именно военной части нес службу подозреваемый - не уточняется.

 Видео: YouTube / Полиция Николаевской области

Как сообщалось ранее, совсем недавно в Николаеве бывшие нацгвардейцы устроили пьяный дебош в одном из кафе и избили полицейского, которого пришлось забрать в больницу.

Также мы писали о том, что в марте под Херсоном дезертир ВСУ угрожал взорвать гранату в квартире многоэтажного дома

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