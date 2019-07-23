У Миколаєві військовий займався розбоєм: наскочник на мопеді грабував жінок (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Військовий-розбійник скоїв серію нападів

Військовий займався розбоєм в Миколаєві та грабував жінок, під'їжджаючи до них на мопеді та погрожуючи пістолетом. Злочинця затримали практично "на гарячому", 22 липня він не зміг сховатися від поліції відразу після чергового нападу. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

24-річний військовослужбовець одягав балаклаву, яка приховувала обличчя, і за кермом мопеда скоював грабежі. Потім зловмисник просто повертався до своєї військової частини.

Фото: mk.npu.gov.ua

Під час останнього свого "рейду" молодий чоловік пограбував дівчину і забрав у неї сумочку, але далеко виїхати не зміг - розбійника наздогнали правоохоронці і відвезли у відділок.

Фото: mk.npu.gov.ua

Було відкрито кримінальне провадження за розбій, вчинений особою, яка раніше скоїла такий злочин.

Тепер злочинцеві загрожує від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Молодику вже оголосили про підозру, і найближчим часом планується обрання запобіжного заходу.

Фото: mk.npu.gov.ua

Зараз поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до аналогічних злочинів. Досудове слідство триває.

В який саме військової частини ніс службу підозрюваний - не уточнюється.

Відео: YouTube / Поліція Миколаївської області

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Миколаєві колишні нацгвардійці влаштували п'яний дебош в одному з кафе і побили поліцейського, якого довелося забрати до лікарні.

Також ми писали про те, що в березні під Херсоном дезертир ЗСУ погрожував підірвати гранату в квартирі багатоповерхового будинку.