В Николаеве вода на пляже превратилась в зеленую жижу: что происходит

В Николаеве на пляже "Чайка" в Корабельном районе вода стала зеленого цвета с "маслянистыми" пятнами и густой, словно болото.

Об этом рассказала Наталья Белова на странице "Contact Center при Николаевском городском совете" в Facebook.

Также она опубликовала соответствующие фото.

"Пляж "Чайка" в Корабельном районе, 2 июня. Кто в городе занимается экологией? Что это?" - написала женщина.

Как видно на кадрах, вода действительно имеет необычный вид, и в некоторых местах - возле берега - превращается в зеленую вязкую пену.

Также на берегу заметили трубу неизвестного назначения, которая идет в воду. В сети высказывают подозрения, что по ней могли сливать отходы в водоем.

В Службе оперативного реагирования в комментариях к посту отмечают, что для отбора проб Государственной экологической инспекцией необходимо официальное обращение на "горячую линию" главы ОГА.

В Николаеве на пляже "Чайка" вода помутнела и окрасилась в зеленый цвет (Фото:facebook.com/contactcenter.MMC)

Местные жители подозревают, что метаморфозы с водой связаны с цветением водорослей, что характерно для жаркой погоды. К тому же водоем не промерзал этой аномально теплой зимой.

Также в комментах пишут, что такая вода проходила от Корабельного района до Волошской косы.

Кроме того, пользователи интернета вспомнили, что подобная вода была ранее в Рыбаковке, после чего на берег выносило дохлую рыбу.

"Это все водоросли. Их подкормили фосфатами и нитратами и они стремительно начали размножаться. Возможная причина - канализация течет в реку. Пожалуй, пляже закроют на все лето - это для власти легче, чем решать проблемы", - пишет в комментариях в сети Михаил Кондратьев.

Фото: скрин комментариев facebook.com/contactcenter.MMC

Пляж "Чайка" в Николаеве обновили в прошлом году по инициативе местных жителей и за средства городской казны. Перед этим пляж считался "диким" и купаться тут частенько запрещали из-за несоответствия санитарно-технического состояния нормативам и отсутствия разрешительных документов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве скоро откроют пляжи, но для этого необходимо провести лабораторные исследования при определенных условиях.

Также сообщалось, что будет с туризмом в Украине и куда мы поедем в отпуск в этом году.