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В Николаеве разъяренные родственники пациентки выломали дверь в больницу: искали кислород

Автор: Анна Шиканова

В Николаеве в областной центр лечения инфекционных болезней ночью ворвались родственники пациента. Они снесли шлагбаум на въезде и вынесли двери приемного покоя. От медиков они требовали кислород.

Детали инцидента рассказала главный врач медучреждения Светлана Федорова на своей странице в Facebook.

Около 12 часов ночи в больницу ворвалась группа неизвестных людей. Они снесли шлагбаум, выбили двери в приемный покой и с угрозами набросились на медперсонал.

Медсестры немедленно нажали тревожную кнопку и вызвали полицию. Следом за людьми на территорию въехала машина с пациенткой.

Оказалось, что в машине привезли женщину с тяжелой формой коронавируса. У нее была сатурация 35, состояние было фактически агонии, а в машине не было даже кислородной установки.

Родственники рассказали, что женщину госпитализировали в Новобугскую центральную районную больницу еще 3 ноября. Однако в больнице не оказалось кислорода, и перепуганные родственники не стали ждать помощи от местных врачей и персонала, а просто забрали пациентку и поехали искать другую больницу, с кислородом.

Как отмечает Федорова, по отчетам только в ее больнице есть все необходимое для пациентов с тяжелым коронавирусом, во всех остальных больницах города не хватает кислорода, мест, лекарств и реаниматологов.

"Каждый день у меня с раннего утра под кабинетом стоят родственники. Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтоб вместе с больным привезли кислород свой", "Родственница в 1 горбольнице - сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "Мы из Снигиревки - нет кислорода и реанимации, заберите нас", и так далее", - рассказала главврач.

Она призвала власти обратить внимание на проблемы с кислородом и снабжением больниц, чтобы защитить медиков от разъяренных и отчаявшихся родственников пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтер описала катастрофическую ситуацию в COVID-больницах Одессы.

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Николаевбольница