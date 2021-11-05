У Миколаєві розлючені родичі пацієнтки виламали двері в лікарню: шукали кисень

Близько 12 години ночі в лікарню увірвалася група невідомих людей. Вони знесли шлагбаум, вибили двері в приймальний спокій і з погрозами накинулися на медперсонал.

Медсестри негайно натиснули тривожну кнопку і викликали поліцію. Слідом за людьми на територію в'їхала машина з пацієнткою.

Виявилося, що в машині привезли жінку з важкою формою коронавірусу. У неї була сатурація 35, стан був фактично агонії, а в машині не було навіть кисневої установки.

Родичі розповіли, що жінку госпіталізували в Новобузьку центральну районну лікарню ще 3 листопада. Однак в лікарні не виявилося кисню, і перелякані родичі не стали чекати допомоги від місцевих лікарів і персоналу, а просто забрали пацієнтку і поїхали шукати іншу лікарню, з киснем.

Як зазначає Федорова, за звітами тільки в її лікарні є все необхідне для пацієнтів з важким коронавірусом, у всіх інших лікарнях міста не вистачає кисню, місць, ліків і реаніматологів.

"Кожен день у мене з раннього ранку під кабінетом стоять родичі. Кожен день сотні дзвінків і десятки повідомлень в месенджер. "Не приймають в 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом з хворим привезли кисень свій", "родичка в 1 міськлікарні - сатурація 60, не забирають в реанімацію, немає місць", "ми зі Снігурівки - немає кисню і реанімації, заберіть нас", і так далі", - розповіла головлікар.

Вона закликала владу звернути увагу на проблеми з киснем і постачанням лікарень, щоб захистити медиків від розлючених і зневірених родичів пацієнтів.