UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Николаеве профессор медицины умерла от голода: ее опознали по одежде

Автор: Людмила Жукова

В Николаеве нашли мертвой 85-летнюю Лыкову Тамару Ефимовну. Она работала заведующей терапевтическим отделением больницы в Корабельном районе города и страдала деменцией.

Об этом сообщает издание Корабелов.Инфо.

Отмечается, что пропавшую 85-летнюю пенсионерку родные искали около двух недель. Она ушла из дома из дома 26 июля 2021 года и так и не вернулась.

Изданию стало известно от сотрудников полиции, что женщину, страдающую потерей памяти, нашли на прошлой неделе возле водоканала у села Галицыново.

"Нашли ее в Галицыновском лесу очень изможденную. Предполагают, что она умерла из-за голода. Опознали ее только по одежде…", - рассказали местные жители.

Тамара Лыкова умерла от голода в Николаеве (фото: korabelov.info/20)

Отмечается, что медик в свое время сделала очень много для медицины и помогла многим людям.

"Многие николаевцы будут с благодарностью помнить эту замечательную женщину, спасшую в свое время множество жизней", - сказано в издании.

Как мы писали ранее, во Львовской области мужчина умер после того, как хирург отказался оказать ему помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голодомор