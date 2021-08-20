В Николаеве профессор медицины умерла от голода: ее опознали по одежде

Отмечается, что пропавшую 85-летнюю пенсионерку родные искали около двух недель. Она ушла из дома из дома 26 июля 2021 года и так и не вернулась.

Изданию стало известно от сотрудников полиции, что женщину, страдающую потерей памяти, нашли на прошлой неделе возле водоканала у села Галицыново.

"Нашли ее в Галицыновском лесу очень изможденную. Предполагают, что она умерла из-за голода. Опознали ее только по одежде…", - рассказали местные жители.

Тамара Лыкова умерла от голода в Николаеве (фото: korabelov.info/20)

Отмечается, что медик в свое время сделала очень много для медицины и помогла многим людям.

"Многие николаевцы будут с благодарностью помнить эту замечательную женщину, спасшую в свое время множество жизней", - сказано в издании.