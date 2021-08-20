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У Миколаєві професор медицини померла від голоду: її впізнали за одягом

Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві знайшли мертвою 85-річну Ликову Тамару Юхимівну. Вона працювала завідуючою терапевтичним відділенням лікарні в Корабельному районі міста і страждала деменцією.

Про це повідомляє видання Корабелів.Інфо.

Зазначається, що зниклу 85-річну пенсіонерку рідні шукали близько двох тижнів. Вона пішла з дому з дому 26 липня 2021 року і так і не повернулася.

Виданню стало відомо від співробітників поліції, що жінку, яка страждає втратою пам'яті, знайшли минулого тижня біля водоканалу біля села Галицинове.

"Знайшли її в Галициновському лісі дуже виснажену. Припускають, що вона померла через голод. Впізнали її тільки по одягу...", - розповіли місцеві жителі.

Тамара Ликова померла від голоду в Миколаєві (фото: korabelov.info/20)

Відзначається, що медик свого часу зробила дуже багато для медицини і допомогла багатьом людям.

"Багато миколаївців будуть з вдячністю пам'ятати цю чудову жінку, яка врятувала свого часу безліч життів", - сказано у виданні.

Як ми писали раніше, у Львівській області чоловік помер після того, як хірург відмовився надати йому допомогу.

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