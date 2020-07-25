В Николаеве подростки задули Вечный огонь ради популярности в сети (видео)

В Николаеве подростки решили погасить Вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников в центре города, а свои действия снимали на видео. Ролик после этого хулиганы выложили в сети, чтобы стать знаменитыми.

Кадры с плевками в пламя, нецензурными ругательствами, задувание огня под смех возмутили пользователей интернета.

Вскоре после публикации ролика полицейские установили личности всех участников позорного события. Ими оказались местные жители 14, 15 и 17 лет. Об этом 25 июля передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители провели с несовершеннолетними разъяснительные беседы, а вот вся административная ответственность легла на плечи их мам и пап.

В частности, на родителей 14-ти и 15-летнего подростков составляют административные материалы по ст. 184 КУоАП, а на 17-летнего - по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

В полиции показали видео, как сейчас малолетние хулиганы извиняются за свои действия, каются и просят прощения. Отмечается, что третий нарушитель сейчас находится в больнице.

Один из участников признается, что решился на такие действия ради популярности - мол, хотел стать известным видеоблогером. Он снимал на мобильник, как его друзья гасят Вечный огонь и подзадоривал их.

Видео: В Николаеве подростки задули Вечный огонь, и сейчас отдуваться приходится их родителям

Начальник Николаевского областного главка полиции Сергей Шайхет в Facebook призвал родителей следить за своими детьми, воспитывать и рассказывать об истинных человеческих ценностях.

"Ребята - вы стали известными, и? Вы - не стали героями! Есть свободное время - круто! Только займитесь саморазвитием, спортом... Герои - это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили", - пишет он.

Отметим, что пару недель назад в Николаеве девушки купались в фонтане и обсыхали у Вечного огня - такое поведение вызвало шквал гнева в сети.

Напомним, что весной в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины, но вандалов нашли и сняли наказание на видео.