В Николаеве организовали схему подвоза избирателей через службы такси

По всему Николаеву якобы действует схема подвоза избирателей на такси. Местные СМИ называют причастным к этим действиям штаб Владислава Чайки. Подроьности журналистам удалось это выяснить в ходе общения со многими избирателями.

Механизм простой: люди набирают номера служб такси 515 и 995 и говорят пароль ”Чайка 2020". По итогу приезжает машина, которая отвозит человека на избирательный участок и при этом за услугу не берут денег.

Таким образом на избирательном участке возле школы №26 было зафиксировано два автомобиля такси. Пассажиры одного из авто даже якобы подтвердили схему.

Кроме того, как удалось зафиксировать одному из николаевских журналистов, на одном из участков член избирательной комиссии от ОПЗЖ также подтвердила эту схему.

На избирательном участке возле школы №26 также присутствовала полиция охраны, которая отпустила оба автомобиля такси. Тем не менее на участок вызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушение.

Стоит отметить, что бесплатный подвоз избирателей расценивается как подкуп и является уголовно наказуемым.