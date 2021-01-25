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В Николаеве мужчина в трусах избил водителя авто и отобрал у него машину

Автор: Анна Шиканова

В Николаеве неадекватный мужчина в одних трусах напал на водителя автомобиля Hyundai и сильно его избил. После этого он отобрал его машину и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает издание "Новости-N", инцидент произошел рано утром в понедельник, 25 января, возле ресторана "Якитория" на пересечении Центрального проспекта и Малой Морской.

"К водителю подошел мужчина, на котором было только нижнее белье, несколько раз его ударил, после чего сел в Hyundai пострадавшего и уехал с места происшествия", - сказано в сообщении.

Пострадавший водитель немедленно вызвал на место происшествия патрульную полицию и сообщил о случившемся. Наряд полиции начал прочесывать район и обнаружил угнанное транспортное средство на пересечении улиц Садовой и Мельничной. Похититель находился внутри салона и по-прежнему был в одних трусах.

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Как отмечают очевидцы, угонщик находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и нарушителя задержали, а потом отправили в полицейский участок.

По данному факту было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали подробности о жутком избиении украинского подростка в Париже. На парня напала целая группа людей.

А также мы рассказывали о том, что под Житомиром вспыхнул жуткий скандал из-за полицейских, которые пытались силой выбить из двух парней признание в совершении преступления.

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