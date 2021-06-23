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В Николаеве в маршрутке на пассажира упали двери: "пришлось ловить собой" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Николаеве в маршрутном такси №15 на пассажира упали двери. Все произошло когда мужчина зашел на остановке.

Фотографию опубликовала Ольга Лунева на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке общественного транспорта "Садовая".

Как видно на фото, двери одной из николаевских маршруток упали на пассажира. Но мужчина успел их поймать одной рукой.

"Сервис по - николаевски. Проезд по 7 гривен, но возможно придется ловить собой дверь (на фото как раз таки только что вошел пассажир). Спасибо, что пассажирке на первом сиденье не прилетело", - написала женщина.

Фото: на пассажира упали двери в Николаеве (facebook.com/Ольга Лунева)

В комментариях пользователи возмущаются, что транспорт в ненадлежащем состоянии и его давно нужно менять.

  • Ужас! То дождь с крыши салон заливает, то двери отпадают. Наш транспорт и сервис несовместимые понятия
  • Потому что транспорт должен быть муниципальным.
  • Какой ужас!
  • Я однажды выпала из маршрутки на повороте вместе с дверью
  • Да это все пассажиры. Ходят туда-сюда через дверь, вот они и ломаются.

Ранее мы сообщали, что под равным избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили.

Также во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево.

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