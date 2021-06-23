В Николаеве в маршрутке на пассажира упали двери: "пришлось ловить собой" (фото)

Так, инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке общественного транспорта "Садовая".

Как видно на фото, двери одной из николаевских маршруток упали на пассажира. Но мужчина успел их поймать одной рукой.

"Сервис по - николаевски. Проезд по 7 гривен, но возможно придется ловить собой дверь (на фото как раз таки только что вошел пассажир). Спасибо, что пассажирке на первом сиденье не прилетело", - написала женщина.

Фото: на пассажира упали двери в Николаеве (facebook.com/Ольга Лунева)

В комментариях пользователи возмущаются, что транспорт в ненадлежащем состоянии и его давно нужно менять.