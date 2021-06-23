У Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері: "довелось ловити собою" (фото)

Так, інцидент стався в маршрутному таксі №15, коли чоловік зайшов на зупинці громадського транспорту "Садова".

Як видно на фото, двері однієї з миколаївських маршруток впали на пасажира. Але чоловік встиг їх зловити однією рукою.

"Сервіс по-миколаївськи. Проїзд по 7 гривень, але можливо доведеться ловити собою двері (на фото якраз таки тільки що увійшов пасажир). Спасибі, що пасажирці на першому сидінні не прилетіло", - написала жінка.

Фото: на пасажира впали двері у Миколаєві (facebook.com/Ольга Луньова)

У коментарях користувачі обурюються, що транспорт у неналежному стані і його давно потрібно змінювати.