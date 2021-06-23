У Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері: "довелось ловити собою" (фото)

У місті Миколаєві в маршрутному таксі №15 на пасажира впали двері. Все відбулося коли чоловік зайшов на зупинці.
Світлину опублікувала Ольга Луньова на своїй сторінці у Facebook.
Так, інцидент стався в маршрутному таксі №15, коли чоловік зайшов на зупинці громадського транспорту "Садова".
Як видно на фото, двері однієї з миколаївських маршруток впали на пасажира. Але чоловік встиг їх зловити однією рукою.
"Сервіс по-миколаївськи. Проїзд по 7 гривень, але можливо доведеться ловити собою двері (на фото якраз таки тільки що увійшов пасажир). Спасибі, що пасажирці на першому сидінні не прилетіло", - написала жінка.
Фото: на пасажира впали двері у Миколаєві (facebook.com/Ольга Луньова)
У коментарях користувачі обурюються, що транспорт у неналежному стані і його давно потрібно змінювати.
Раніше ми повідомляли, що під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили.
Також у Львові маршрутка з пасажирами влетіла в дерево.