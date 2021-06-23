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У Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері: "довелось ловити собою" (фото)

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Миколаїв, Середа 23 червня 2021 17:36
У Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері: "довелось ловити собою" (фото) Колаж РБК-Україна: у Миколаєві на пасажира впали двері
Автор: Тетяна Самарук

У місті Миколаєві в маршрутному таксі №15 на пасажира впали двері. Все відбулося коли чоловік зайшов на зупинці.

Світлину опублікувала Ольга Луньова на своїй сторінці у Facebook.

Так, інцидент стався в маршрутному таксі №15, коли чоловік зайшов на зупинці громадського транспорту "Садова".

Як видно на фото, двері однієї з миколаївських маршруток впали на пасажира. Але чоловік встиг їх зловити однією рукою.

"Сервіс по-миколаївськи. Проїзд по 7 гривень, але можливо доведеться ловити собою двері (на фото якраз таки тільки що увійшов пасажир). Спасибі, що пасажирці на першому сидінні не прилетіло", - написала жінка.

У Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері: &quot;довелось ловити собою&quot; (фото)

Фото: на пасажира впали двері у Миколаєві (facebook.com/Ольга Луньова)

У коментарях користувачі обурюються, що транспорт у неналежному стані і його давно потрібно змінювати.

  • Жах! То дощ з даху салон заливає, то двері відпадають. Наш транспорт і сервіс несумісні поняття
  • Тому що транспорт повинен бути муніципальним.
  • Який жах!
  • Я одного разу випала з маршрутки на повороті разом із дверима
  • Та це все пасажири. Ходять туди-сюди через двері, ось вони й ламаються.

Раніше ми повідомляли, що під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили.

Також у Львові маршрутка з пасажирами влетіла в дерево.

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