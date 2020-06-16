В Николаеве ливень затопил центр города: авто оказались по окна в воде

В Николаеве сегодня, 16 июня, ливень затопил цент города. За полчаса на город выпала половина месячной нормы осадков и много автомобилей оказались по окна в воде.

Ливневые канализации не справлялись с большим потоком воды. Кроме того, вместе с водой в канализацию попадал мусор, который забивал решетки. Поэтому ситуация в городе стала критичной. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ".

В Николаеве сильный ливень затопил центр города (фото: news.pn)

Транспортное движение сильно затруднилось. Также не видно было коммунальщиков, которым следовало бы расчистить ливневки. Сильный дождь также стал причиной того, что с деревьев падали ветки.

В Николаеве сильный ливень затопил центр города (фото: news.pn)

В районе "Дормашины" собралось так много воды, что транспорт не мог проехать и был подтоплен.

В Николаеве сильный ливень затопил центр города (фото: news.pn)

А на улице Гонгадзе упало дерево, оборвало электропровод и перегородило дорогу.

В Николаеве сильный ливень затопил центр города (фото: news.pn)

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что причиной подтопления "Дормашины" стало большое количество осадков, с которыми ливневки просто были не в силах справиться.

В Николаеве сильный ливень затопил центр города (фото: news.pn)

Он подчеркнул, что к непогоде готовились и коммунальные службы заранее начали расчищать ливневую канализацию

В Николаеве сильный ливень затопил центр города (фото: news.pn)

"Но с таким ливнем не справилась даже ливневая канализация Дормашина (диаметр основного коллектора - 2 метра)", - написал Сенкевич на своей странице в Facebook.

Напомним, в Киеве сильный ветер повалил деревья в трех районах.