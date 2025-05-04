"Нікого не віддаємо". Популярна акторка сказала, що думає про "броні" для артистів-чоловіків

Так, знаменитість зазначила, що вважає бронювання артистів необхідним, порівнюючи мистецьку діяльність із професіями, які історично залишалися затребуваними навіть у найскладніші часи.

"Звичайно я це підтримую, як і бронювання лікарів і вчителів, тому що ж життя йде, воно не стоїть на місці. І під час кожних війн були потрібні три професії: повії, перукарі та артисти. Тому що людям потрібно хоча б на 2-3 години забуватися, щоб не впасти в тотальну депресію і не перетворитися на людей з якогось серіалу, де окрім вітру і темряви немає нічого. Тому для мене це абсолютно нормально", - наголосила акторка. Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Біблів також звернула увагу на те, що частина працівників театрів уже перебувають на фронті.

За її словами, важливо знайти баланс, щоб зберегти не лише творчі колективи, а й цілі культурні інституції.

"В кожному театрі є люди, які воюють. Це ж не те, що ми всіх забронювали і нікого не віддаємо. Є люди, які воюють, є люди, які свідомо на це пішли, є, яких призвали. Це ж не те, що ми ховаємося. Але якщо, наприклад, позабирати зараз, як в Чернігівському театрі, забрали всіх чоловіків і все, театр закрили. Люди втратили роботу, і не лише актори. Тому це має бути збалансовано", - додала вона. Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)