"Нікого не хочемо образити". Решетник відповів на хейт через виїзд за кордон під час війни

Так, Григорій запевнив, що завжди діє в межах закону, не прагне нічого нікому доводити й зберігає повну відвертість зі своїми підписниками в Instagram.

"Для нас на першому місці стоять відвертість та відкритість. Це в жодному разі не намагання щось комусь довести, не зайве привернення уваги до себе. Ми не порушуємо закон, ми усією родиною увесь час перебуваємо в Україні. І не хочеться, щоб хтось про нас щось дізнавався з інших джерел", - зазначив Решетник.

Григорій Решетник з дружиною (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Наприклад, не з дописів людей, які підходили до нас в Чехії чи якійсь іншій країні поспілкуватися, сфотографуватися. Отак в когось можуть виникнути запитання, чому ми самі про це не сказали. І це не про чесність", - додав телеведучий.

Багатодітний батько також підкреслив, що його пости не мали на меті когось образити, і він не має наміру переховуватися за кордоном.

"Ми ділимося своїми емоціями. Ми нікого не хочемо образити. Ми розуміємо, що в когось зараз немає можливості кудись поїхати. Але ховатися точно не хочеться, адже нам немає через що переховуватись, виправдовуватись, вибачатись. Ми на місці, допомагаємо Збройним силам, організовуємо збори. Ночуємо, як і всі наші люди, в бомбосховищах. Наші близькі люди запросили нас на вінчання (до Чехії, - прим. ред), це дуже відповідально для нас. Вони довго на це чекали. Тут просто по-людськи відмовити було б складно", - пояснив шоумен.

Григорій Решетник з родиною (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Що відомо про поїздку Решетника до Чехії

Нещодавно телеведучий разом з дружиною Христиною поїхав до столиці Чехії - Праги. Багатодітна зіркова пара завітала на вінчання своїх друзів. Втім, деякі українці обурились одним з елементів в церкві.

Так, блогерка поділилася в Instagram фото та відео з церемонії. Увагу деяких підписників привернув прапор Чехії на фоні знімків із церкви, який, на їхню думку, нагадував триколор Росії, що викликало обговорення в коментарях під дописом.

Григорій Решетник з дружиною на вінчанні друзів (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Подібних коментарів виявилося чимало. У відповідь інші українці почали обурюватися і висловлювати сором через незнання співвітчизників. Адже прапор Чехії, як і прапори деяких інших європейських країн, зокрема центральної Європи та Балкан, містить такі ж кольори, як і стяг країни-агресора.

В результаті, замість привітань та побажань щастя друзям зіркового подружжя, під постом розгорнулися суперечки. Кілька користувачів навіть висловили припущення, що церква може належати до московського патріархату, через зображення орла на килимі.

Христина і Григорій вирішили не відповідати на коментарі. Раніше телеведучий вже зіштовхувався з критикою через кілька своїх закордонних поїздок під час повномасштабної війни. Проте він діє в межах законодавства України, оскільки має статус багатодітного батька. Пара виховує трьох синів.