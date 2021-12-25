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Никогда не выбрасывайте эти вещи, чтобы не навлечь на себя и дом беды и нищету

Автор: Светлана Мащенко

Эксперты рассказали о пяти вещах, которые ни в коем случае нельзя выкидывать, ведь согласно народным приметам, можно потерять здоровье, достаток, и навлечь нищету и беды на себя, семью, собственный дом.

Об этом пишет Radiotrek.

Хлеб

Это, пожалуй, самая известная вещь, которую ни в коем случае нельзя выбрасывать. Согласно верованиям наших предков, выброшенный на помойку хлеб может стать причиной голода и бедности.

Если хлеб зачерствел, скормите его домашним животным, или же покормите им птиц.

Библия, иконы, крестики

Такие вещи должны храниться в доме и передаваться из поколения в поколение. Выброшенные на помойку Библия, нательные крестики, иконы могут принести бедствие в семью.

Старые иконы или найденные стоит отдать в храм.

Свадебная фата

Этот символ считается оберегом семейного счастья. Такая вещь издавна считается индивидуальной, ее никогда не одевали после кого-то и не передавали по наследству.

Избавиться от фаты можно лишь в случае развода, или же смерти одного из супругов. В таком случае фату не выбрасывали, а сжигали.

Часы

Считается, что выбрасывая часы, вы "выбрасываете" свое жизненное время. Также по некоторым приметам, вынесенные на помойку часы могут стать причиной ссор в семье.

Чтобы этого избежать, часы стоит разобрать на детали, а уже потом выбросить.

Фотографии

Разрывая или выбрасывая фото с изображением человека, вы разрушаете его защитную ауру. Ведь фото хранит в себе энергетику того, кто на нем изображен.

Если нужно избавиться от фото, то его лучше сжечь.

Ранее мы писали, почему ни в коем случае нельзя стричь своих родственников, а особенно мамам - детей.

Также эксперты рассказали, что нельзя делать на пороге, чтобы бы не впустить в жилище беды и несчастья.

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