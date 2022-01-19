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Никогда не выбрасывайте эти продукты, чтобы не навлечь беду

Новина українською →
Среда 19 января 2022 21:00
Никогда не выбрасывайте эти продукты, чтобы не навлечь беду Фото: Какие продукты нельзя выбрасывать (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Издавна люди трепетно относились к продуктам и старались не выбрасывать ничего. Если и были отходы, их скармливали домашним животным. Готовили столько, сколько могли съесть или то, что могло долго храниться. С той поры существует много примет о еде, небрежное отношение к которой, если в них верить, может принести неприятности.

Что говорят приметы и какое рациональное объяснение, почему не стоит разбрасываться продуктами, пишет PAN.

Список продуктов, которые запрещено выбрасывать

Наиболее трепетно всегда относились к хлебу. Выбрасывать его считалось большим грехом, который чреват бедностью, ссорами в семье и болезнями. Даже хлебные крошки нельзя сметать.

Черствый или заплесневелый хлеб также нельзя отправлять в мусор. Чтобы хлебное изделие не пропало, рекомендуется скормить его животным, к примеру, голубям.

Крупы и каши. Считается, что если избавиться от остатка крупы или каши, сваренной из нее, то вместе с ними уйдет финансовое благополучие.

А вот пренебрегая молоком или молочными продуктами, человек может лишиться счастья.

Удаляя же со стола остатки овощей или фруктов можно лишиться любви и взаимопонимания с окружающими людьми.

Не только приметы, но и рациональные причины

Несомненно, продукты относятся к органической продукции, которая при попадании в землю превращается в перегной.

Но чаще всего остатки еды попадают на общую свалку вместе с другими материалами: пластиком, стеклом и так далее.

При их разложении выделяются особые элементы, которые вступают в реакцию с перегноем. В результате такого взаимодействия выделяются опасные химические газы и другие испарения, загрязняющие окружающую среду.

Ранее мы писали, какие предметы на кухне нежелательно мыть моющим средством.

Также специалисты рассказали, почему пол нельзя мыть старой футболкой или полотенцем.

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