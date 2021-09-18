Никогда так не удаляйте серную пробку из уха: самые опасные методы

Ушная сера, которая накапливается в раковинах, может причинять дискомфорт и стать причиной неловких ситуаций. Чистка ушей является частью гигиенических процедур каждого человека, но многие делают это неверно, рискуя своим здоровьем.

Как не нужно чистить уши, рассказали врачи, сообщает Health.

Для начала давайте разберемся, что такое ушная сера

Врачи ушной серой называют комбинацию веществ, в состав которой входит жировые выделения, вырабатываемые в слуховом проходе, а также пот, частички кожи, пыль и так далее. Все это в итоге превращается в воск.

Причем у каждого человека как состав, так и количество этой серы разное. Безусловно, уши чистить надо, но не все привычные нам способы - безопасны.

Как нельзя удалять ушную серу

Ватные палочки использовать, безусловно, можно. Но только для внешней части ушной раковины, внутрь ими лезть нельзя!

Категорически запрещено чистить уши от серы разными металлическими предметами - крошечными ложечками, головками английских булавой и так далее. Это чревато как повреждением барабанной перепонки, так и занесением инфекции в вероятные царапины.

"В худшем случае ватная палочка может на самом деле зондировать слишком глубоко и повредить барабанную перепонку, что может быть серьезной проблемой", - говорят врачи.

Кроме того ватной палочкой ушную серу можно затолкать еще глубже, что может стать причиной образования пробки.

Всякие устройства для чистки ушей, которые сейчас можно купить в интернете, врачи тоже не советуют покупать, если вы не разбираетесь в анатомии слухового прохода.

Как же все-таки нужно чистить уши

Врачи советуют взять несколько капель детского минерального масла и закапать его в ухо. Оно размягчит серу и сера выйдет самостоятельно. Подойдет и оливковое масло.

Можно использовать обычные ушные капли, которые также смягчат серу, и она вытечет сама по себе.

Также можно смешать перекись с водой в соотношении 50/50 и закапать это в ухо.