Ніколи так не видаляйте сірчану пробку з вуха: найнебезпечніші методи

Вушна сірка, яка накопичується в раковинах, може завдавати дискомфорту і стати причиною незручних ситуацій. Чистка вух є частиною гігієнічних процедур кожної людини, але багато хто робить це невірно, ризикуючи своїм здоров'ям.

Як не потрібно чистити вуха, розповіли лікарі, повідомляє Health.

Для початку давайте розберемося, що таке вушна сірка

Лікарі вушною сіркою називають комбінацію речовин, до складу якої входять жирові виділення, що виробляються в слуховому проході, а також піт, частинки шкіри, пил і так далі. Все це з часом перетворюється на віск.

Причому у кожної людини як склад, так і кількість цієї сірки Різне. Безумовно, вуха чистити треба, але не всі звичні нам способи - безпечні.

Як не можна видаляти вушну сірку

Ватяні палички використовувати, безумовно, можна. Але тільки для зовнішньої частини вушної раковини, всередину ними лізти не можна!

Категорично заборонено чистити вуха від сірки різними металевими предметами - крихітними ложечками, головками булавок і так далі. Це загрожує як пошкодженням барабанної перетинки, так і занесенням інфекції в ймовірні подряпини.

"У гіршому випадку ватяна паличка може насправді зондувати занадто глибоко і пошкодити барабанну перетинку, що може бути серйозною проблемою", - кажуть лікарі.

Крім того ватною паличкою вушну сірку можна заштовхати ще глибше, що може стати причиною утворення пробки.

Всякі пристрої для чищення вух, які зараз можна купити інтернеті, лікарі теж не радять купувати, якщо ви не розбираєтеся в анатомії слухового проходу.

Як же все-таки потрібно чистити вуха

Лікарі радять взяти кілька крапель дитячого мінеральної олії і закапати її у вухо. Вона розм'якшить сірку і сірка вийде самостійно. Підійде і оливкова олія.

Можна використовувати звичайні вушні краплі, які також пом'якшать сірку, і вона витече сама по собі.

Також можна змішати перекис з водою в співвідношенні 50/50 і закапати це в вухо.