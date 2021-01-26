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Как мыть голову без вреда волосам: ключевая ошибка, которую делают все

Вторник 26 января 2021 21:19
Как мыть голову без вреда волосам: ключевая ошибка, которую делают все
Как правильно мыть голову без вреда волосам (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во время мытья головы мало ли кто задумывается, правильно ли он это делает. Казалось бы, немудреный процесс, но тоже требует особых знаний и навыков. Эксперт поделился опытом, как наносить шампунь так, чтобы не было плачевных последствий в виде выпадения волос или их повреждения.

Об тонкостях процесса рассказал известный парикмахер Брэд Мондо в своем личном видеоблоге.

Ключевой ошибкой, по словам эксперта, является то, что при мытье волос люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. Таким образом повреждается кутикула волос, что чревато их выпадением.

"Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже "скрабируют" голову ногтями, но так делать нельзя. Лучше наносить шампунь не круговыми движениями, а из стороны в сторону. Движения из стороны в сторону - деликатные для волос", - заявил эксперт.

Мондо добавил, что независимо от длины волос, количество шампуня должно быть не более, чем две монеты. Наносить его нужно только на корни. Вода для мытья должна быть теплой, а не горячей или холодной.

Как правильно мыть голову (видео: YouTube/Brad Mondo)

Ранее советы по правильному мытью головы дала также косметолог-трихолог. Специалист рассказала, сколько раз нужно мыть голову, чтобы с кожей и волосами все было в порядке.

Также мы писали, что такое "маскне" и как этого избежать. Такая проблема с кожей напрямую связана с карантином.

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