Никогда так не спите: навлечете беду и потеряете здоровье

Не секрет, что здоровый сон наравне с правильным питанием и физической активностью является залогом крепкого здоровья, хорошего настроения, успешности и удачи во всех сферах жизни. При этом нужно придерживаться не только рекомендаций по температуре воздуха, качестве постельного белья, продолжительности сна, но и других нюансов.
Как нельзя спать, пишет dailyhoro.
Такое табу распространено не только у нас, но и у других народов. Так, согласно поверьям, спать ногами к двери - к бедам и болезням. Ведь именно ногами вперед выносят покойников.
Входная дверь тут выступает в качестве некого портала, который связывает мир живых и мертвых. Если вы будете постоянно спать ногами к выходу, это может как минимум спровоцировать дурные сны.
А вот скандинавские народы верили, что во сне человек может покидать свою физическую оболочку, поэтому на ночь дверь нужно обязательно запирать. Иначе душа может уйти и не вернуться.
Также скандинавы верили, что открытая дверь притягивает злых духов, которые могут поселиться в доме, а изгнать их будет крайне сложно.
Согласно фэн-шуй, от двери к окну идут энергетические потоки, как позитивные, так и негативные. Поэтому спать в таком месте не рекомендуется - неважно - головой или ногами к выходу.
Кровать лучше разместить в углу или в центре комнаты, ложась перпендикулярно к условной линии, проходящей от окна к выходу.
Зеркало считается мощнейшим источником энергии. В некоторых верованиях его считают порталом в другие измерения или потусторонний мир. Если спать напротив зеркала, вас могут мучить кошмары, качество сна ухудшится, как и здоровье.
В нашей мифологии считается, что через окно в дом может заглядывать нечисть. В восточной культуре такое расположение кровати также является опасным.
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