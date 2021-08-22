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Ніколи так не спіть: накликаєте біду і втратите здоров'я

Автор: Світлана Мащенко

Не секрет, що здоровий сон нарівні з правильним харчуванням і фізичною активністю є запорукою міцного здоров'я, гарного настрою, успішності і удачі у всіх сферах життя. При цьому потрібно дотримуватися не тільки рекомендацій по температурі повітря, якості постільної білизни, тривалості сну, а й інших нюансів.

Як не можна спати, пише dailyhoro.

Ніколи не спіть ногами до вхідних дверей

Таке табу поширене не тільки у нас, а й у інших народів. Так, згідно з повір'ями, спати ногами до дверей - до бід і хвороб. Адже саме ногами вперед виносять небіжчиків.

Вхідні двері тут виступають в якості певного порталу, що пов'язує світ живих і мертвих. Якщо ви будете постійно спати ногами до виходу, це може як мінімум спровокувати погані сни.

А ось скандинавські народи вірили, що уві сні людина може залишати свою фізичну оболонку, тому на ніч двері потрібно обов'язково замикати. Інакше душа може піти і не повернутися.

Також скандинави вірили, що відчинені двері притягують злих духів, які можуть оселитися в будинку, а вигнати їх буде вкрай складно.

Лінія вікно-двері також не найкраще місце для сну

Згідно фен-шуй, від дверей до вікна йдуть енергетичні потоки, як позитивні, так і негативні. Тому спати в такому місці не рекомендується - неважливо - головою або ногами до виходу.

Ліжко краще розмістити в кутку або в центрі кімнати, лягаючи перпендикулярно до умовної лінії, що проходить від вікна до виходу.

Не спіть навпроти дзеркала

Дзеркало вважається потужним джерелом енергії. У деяких віруваннях його вважають порталом в інші виміри або потойбічний світ. Якщо спати навпроти дзеркала, вас можуть мучити кошмари, якість сну погіршиться, як і здоров'я.

Приберіть ліжко від вікна

У нашій міфології вважається, що через вікно в будинок може заглядати нечисть. У східній культурі таке розташування ліжка також є небезпечним.

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