Никогда так не сбивайте температуру ребенку: врач рассказала о "безумном" способе

Высокая температура у ребенка - это всегда повод для беспокойства родителей. Но не все методы для ее уменьшения хороши.
Об опасном методе сбивания температуры рассказала врач Екатерина Бакико на Facebook.
"Не растирайте кожу детей алкоголем. На дворе зимняя пора, пик вирусных респираторных инфекций. А также новые шансы применения народных средств для их лечения. Делали ли в детстве компрессы из спирта, когда болело горло? Растирали алкоголем, когда была горячка? Этот метод основан на ожидании согреть кожу и расширить ее сосуды, а затем уменьшать горячку и боль", - рассказала врач.
На самом деле, алкоголь может проникать через нежную детскую кожу, а затем оказать токсическое влияние на организм. Отравление алкоголем у детей до 6 лет может сопровождаться нарушением работы нервной системы, комой, шоковым состоянием, нарушением дыхания.
Также ребенок может вдыхать спирт, когда он испаряется во время целебных процедур, это тоже увеличивает вероятность отравления им.
Длительные согревающие компрессы со спиртом ведут к еще большему всасыванию в кожу, ожогам, контактным дерматитам.
И помните держать емкости со спиртом в недоступном для детей месте!
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