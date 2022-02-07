Никогда так не сбивайте температуру ребенку: врач рассказала о "безумном" способе

Высокая температура у ребенка - это всегда повод для беспокойства родителей. Но не все методы для ее уменьшения хороши.

"Не растирайте кожу детей алкоголем. На дворе зимняя пора, пик вирусных респираторных инфекций. А также новые шансы применения народных средств для их лечения. Делали ли в детстве компрессы из спирта, когда болело горло? Растирали алкоголем, когда была горячка? Этот метод основан на ожидании согреть кожу и расширить ее сосуды, а затем уменьшать горячку и боль", - рассказала врач.

Чем опасен этот метод

На самом деле, алкоголь может проникать через нежную детскую кожу, а затем оказать токсическое влияние на организм. Отравление алкоголем у детей до 6 лет может сопровождаться нарушением работы нервной системы, комой, шоковым состоянием, нарушением дыхания.



Также ребенок может вдыхать спирт, когда он испаряется во время целебных процедур, это тоже увеличивает вероятность отравления им.



Длительные согревающие компрессы со спиртом ведут к еще большему всасыванию в кожу, ожогам, контактным дерматитам.

Если у малыша повысилась температура

Оденьте его в легкую одежду

Предлагайте много жидкости

Проветривайте помещение

Збивайте лихорадку парацетамолом или ибупрофеном в детских дозировках. И никакого алкоголя!

Как использовать спирт дома

Для дезинфекции кожи для небольших участков и неглубоких язв (укусы, пирсинг, царапины и т.д.).

Уменьшение запаха пота обуви у взрослых. Спирт будет убивать бактерии, являющиеся причиной.

Очистка и дезинфекции поверхностей дома, электрических девайсов, бижутерии.

И помните держать емкости со спиртом в недоступном для детей месте!