Ніколи так не збивайте температуру дитині: лікар розповіла про "шалений" спосіб

Висока температура у дитини - це завжди привід для занепокоєння батьків. Але не всі методи для її зменшення хороші.

"Не розтирайте шкіру дітей алкоголем. На дворі зимова пора, пік вірусних респіраторних інфекцій. А також нові шанси застосування народних засобів для їх лікування. Чи робили в дитинстві компреси зі спирту, коли боліло горло? Розтирали алкоголем, коли була гарячка? Цей метод заснований на очікуванні зігріти шкіру і розширити її судини, а потім зменшувати гарячку і біль", - розповіла лікар.

Чим небезпечний цей метод

Насправді, алкоголь може проникати через ніжну дитячу шкіру, а потім чинити токсичний вплив на організм. Отруєння алкоголем у дітей до 6 років може супроводжуватися порушенням роботи нервової системи, комою, шоковим станом, порушенням дихання.



Також дитина може вдихати спирт, коли він випаровується під час цілющих процедур, це теж збільшує ймовірність отруєння ним.



Тривалі зігріваючі компреси зі спиртом ведуть до ще більшого всмоктування в шкіру, опіків, контактних дерматитів.

Якщо у малюка підвищилася температура

Одягніть його в легкий одяг

Пропонуйте багато рідини

Провітрюйте приміщення

Збивайте лихоманку парацетамолом або ібупрофеном в дитячих дозуваннях. І ніякого алкоголю!

Як використовувати спирт вдома

Для дезінфекції шкіри для невеликих ділянок і неглибоких виразок (укуси, пірсинг, подряпини і т.д.).

Зменшення запаху поту взуття у дорослих. Спирт буде вбивати бактерії, які є причиною.

Очищення та дезінфекції поверхонь будинку, електричних девайсів, біжутерії.

І пам'ятайте тримати ємності зі спиртом в недоступному для дітей місці!