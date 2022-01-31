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Никогда не сбивайте температуру этими лекарствами: "это дичь"

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Понедельник 31 января 2022 12:15
Никогда не сбивайте температуру этими лекарствами: "это дичь" Фото: Не сбивайте температуру этими лекарствами (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Высокая температура - явление частое при различного рода инфекций. Но то, насколько быстро, она будет подниматься зависит от возбудителя и особенностей организма.

Врач-кардиолог Светлана Окоро-Бик из Великобритании рассказала на Facebook, какими препаратами нельзя сбивать температуру.

"Нет такого понятия, как бледная лихорадка. Как быстро поднимается температура, прежде всего зависит от возбудителя, иногда от особенностей организма", - написала врач.

Какими лекарствами нельзя сбивать температуру

Анальгин - яд, имеющий риск воздействия на костный мозг, который перестает продуцировать клетки крови. От этого умирают. Анальгин во многих странах запрещен как детям, так и взрослым.

Димедрол – дичь. Старый препарат, который может вызвать остановку дыхания. Тоже в мире практически не используется. На температуру никаким боком не влияет. В Британии его не используют.

Но-шпа, а также папаверин вместе с ней. Ни в один протокол по понижению температуры не включена. Вообще в педиатрии следует быть 10 раз осторожным с ней. Знаю именно случаи, когда но-шпа приводила к реанимации, когда у ребенка резко снижалось давление после этого препарата.

Декса – это стероидный гормон, который имеет свою нишу. Но температура – ​​нет. Плюс – это серьезный иммуносупрессант. При частом использовании можно наделать кучу проблем.

Какие препараты сбивают температуру

Есть два препарата для борьбы с температурой – парацетамол и ибупрофен, сказала Светлана.

"У нас (в Англии) кроме них ничего не используется больше. Хоть дома, хоть в больнице. Чтобы температура снижалась, нужно много жидкости, прохладное помещение, дозировка препаратов по весу", - резюмировала медик.

Как мы писали ранее, названы бесполезные назначения и "фуфломицины".

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