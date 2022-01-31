ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ніколи не збивайте температуру цими ліками: "це дичина"

Новость на русском →
Понеділок 31 січня 2022 12:15
Ніколи не збивайте температуру цими ліками: "це дичина" Фото: Не збивайте температуру цими ліками (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Висока температура - явище часте при різного роду інфекціях. Але те, наскільки швидко, вона буде підніматися залежить від збудника і особливостей організму.

Лікар-кардіолог Світлана Окоро-Бик з Великобританії розповіла на Facebook, якими препаратами не можна збивати температуру.

"Немає такого поняття, як бліда лихоманка. Як швидко піднімається температура, перш за все залежить від збудника, іноді від особливостей організму", - написала лікар.

Якими ліками не можна збивати температуру

Анальгін - отрута, що має ризик впливу на кістковий мозок, який перестає продукувати клітини крові. Від цього вмирають. Анальгін у багатьох країнах заборонений як дітям, так і дорослим.

Димедрол – дичина. Старий препарат, який може викликати зупинку дихання. Теж у світі практично не використовується. На температуру ніяким боком не впливає. У Британії його не використовують.

Но-шпа, а також папаверин разом з нею. Ні в один протокол по зниженню температури не включена. Взагалі в педіатрії слід бути 10 разів обережним з нею. Знаю саме випадки, коли но-шпа приводила до реанімації, коли у дитини різко знижувався тиск після цього препарату.

Декса - це стероїдний гормон, який має свою нішу. Але температура - ні. Плюс - це серйозний імуносупресант. При частому використанні можна наробити купу проблем.

Які препарати збивають температуру

Є два препарати для боротьби з температурою - парацетамол і ібупрофен, сказала Світлана.

"У нас (в Англії) крім них нічого не використовується більше. Хоч удома, хоч у лікарні. Щоб температура знижувалася, потрібно багато рідини, прохолодне приміщення, дозування препаратів за вагою", - резюмувала медик.

Як ми писали раніше, названі марні призначення і "фуфломіцини".

Читайте РБК-Україна в Google News
лекарства
LITE
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух