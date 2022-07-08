Никогда не превышайте эту дозу парацетамола: такое количество может стать фатальным

Все мы знаем, что парацетамол - это отличное болеутоляющее и жаропонижающее. Но это лекарство в больших дозах может быть очень опасно.
Врачи предупреждают, даже в случае сильной боли - не превышайте дозировку, пишет The Sun.
Парацетамол является идеальным средством от всех видов недугов, от головной боли, болей в животе, высокой температуры и менструальных спазмов. С помощью лекарства блокируются болевые рецепторы в организме.
Врачи дали рекомендации о том, как принимать безрецептурные таблетки.
Максимальная доза, которую могут принять взрослые, составляет восемь таблеток по 500 мг за 24 часа.
Это четыре приема по одной-две таблетки по 500 мг.
Между приемами каждой дозы (одна-две таблетки) всегда должен быть интервал не менее четырех часов.
Парацетамол безопасно принимать в течение длительного периода времени, если вы не превысите рекомендуемую дозировку. Вы можете принимать парацетамол независимо от приема пищи.
Передозировка парацетамола может вызвать серьезные побочные эффекты.
"Не поддавайтесь искушению увеличить дозу или принять двойную дозу, если у вас очень сильная боль. Случайный прием одной или двух дополнительных таблеток вряд ли нанесет вред, если вы не принимаете более восьми таблеток в течение 24 часов", - говорят врачи.
Парацетамол является наиболее распространенным лекарством, вызывающим передозировку.
"Это может привести к печеночной недостаточности через несколько дней, несмотря на использование лекарств для защиты печени. Печеночная недостаточность может быть фатальной", - сообщают медики.
Небольшое количество токсичного соединения NAPQI образуется в печени при приеме внутрь парацетамола.
Это обезвреживается веществом под названием глутатион. Однако при передозировке глутатиона не хватает, и NAPQI накапливается.
Как мы ранее сообщали, ученые изобрели новое лекарство от токсоплазмоза.
Также мы писали, безопасен ли парацетамол для беременных.